LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia all’arrembaggio, Marta Bassino per l’impresa (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – VIDEO: la vittoria di Sofia Goggia – Le parole di Sofia Goggia – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, sulla Oreiller-Killy tocca al SuperG e alla nuova sfida tra la nostra Sofia Goggia e la svizzera Corinne Suter che si sono scambiate le prime due posizioni nei giorni scorsi. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 11.00 per un nuovo capitolo dedicato alla ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – VIDEO: la vittoria di– Le parole di– La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alladeligante della Val, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2020-2021. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, sulla Oreiller-Killy tocca ale alla nuova sfida tra la nostrae la svizzera Corinne Suter che si sono scambiate le prime due posizioni nei giorni scorsi. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 11.00 per un nuovo capitolo dedicato alla ...

