LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere in DIRETTA: podio per Federica Brignone, 4 azzurre nelle 8! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) 11.44 Al momento Vlhova comanda la classifica generale con 465 punti, seguita da Gisin a 327, Bassino a 323, Brignone a 308 e Goggia a 302. 11.42 Dopo le prime 20, salvo sorprese che in SuperG sono molto più improbabili rispetto alla discesa, la classifica appare ormai consolidata. La ceca Ester Ledecka a vincere il suo primo SuperG in Coppa del Mondo, seconda è la svizzera Corinne Suter a 0.03. Ottimo terzo posto per Federica Brignone a 0.35, quarta Marta Bassino a 0.46, quinta Lara Gut-Behrami a 0.78. Si è difesa egregiamente Petra Vlhova, sesta a 0.84: la slovacca ha perso pochi punti dalle azzurre in ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) 11.44 Al momento Vlhova comanda la classifica generale con 465 punti, seguita da Gisin a 327, Bassino a 323,a 308 e Goggia a 302. 11.42 Dopo le prime 20, salvo sorprese che insono molto più improbabili rispetto alla discesa, la classifica appare ormai consolidata. La ceca Ester Ledecka a vincere il suo primoin Coppa del Mondo, seconda è la svizzera Corinne Suter a 0.03. Ottimo terzo posto pera 0.35, quarta Marta Bassino a 0.46, quinta Lara Gut-Behrami a 0.78. Si è difesa egregiamente Petra Vlhova, sesta a 0.84: la slovacca ha perso pochi punti dallein ...

