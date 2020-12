LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Riccardo Tonetti entra nella top15, ora il gran finale! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Tocca a Braathen, quinto dopo la prima manche. 0.28 di vantaggio per il norvegese. 14.14 Male Nestvold-Haugen, 13° a 1?06. Kilde, zitto zitto, chiuderà tra i migliori 8. E’ così che si vincono le Coppe del Mondo. 14.13 Ora Nestvold-Haugen, che nella prima manche era sesto a pari merito con Kranjec. 14.12 Kranjec è sesto a 0.69, appena davanti a Riccardo Tonetti, a cui comunque oggi va fatto un applauso. L’azzurro ha subito un infortunio importante qualche mese fa. 14.11 Avvio pessimo per Kranjec, è già dietro di 0.46 al primo intermedio, ma poi recupera e si porta a 0.07 al secondo. 14.10 Sciata poco redditizia per Faivre, è 11° a 1?05. Kilde è sicuro di entrare nei 10, punti pesanti per la Coppa del Mondo. Tonetti, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Tocca a Braathen, quinto dopo la prima manche. 0.28 di vantaggio per il norvegese. 14.14 Male Nestvold-Haugen, 13° a 1?06. Kilde, zitto zitto, chiuderà tra i migliori 8. E’ così che si vincono le Coppe del Mondo. 14.13 Ora Nestvold-Haugen, cheprima manche era sesto a pari merito con Kranjec. 14.12 Kranjec è sesto a 0.69, appena davanti a, a cui comunque oggi va fatto un applauso. L’azzurro ha subito un infortunio importante qualche mese fa. 14.11 Avvio pessimo per Kranjec, è già dietro di 0.46 al primo intermedio, ma poi recupera e si porta a 0.07 al secondo. 14.10 Sciata poco redditizia per Faivre, è 11° a 1?05. Kilde è sicuro dire nei 10, punti pesanti per la Coppa del Mondo., ...

