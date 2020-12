LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Pinturault si porta in testa, out De Aliprandini (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) 10.32 Il veterano americano Ted Ligety, un tempo dominatore della disciplina, si conferma sul viale del tramonto. E’ 13° a 1?63. 10.31 L’americano Cochran-Siegle, secondo ieri in discesa, è 13° a 1?63. 10.29 L’austriaco Schwarz è 13° a 1?93. 10.28 L’ultimo francese a vincere sulla Gran Risa fu Frederic Covili nel 2001. 10.27 Dopo i primi 15 è in testa il francese Pinturault con 0.26 sul croato Zubcic e 0.40 sullo svizzero Odermatt. Quarto Braathen a 0.51, fuori De Aliprandini dopo poche porte. 10.25 Il tedesco Schmid è 15° a 1?42. 10.24 Il giovane norvegese Braathen, vincitore a Soelden, è quarto a 0.51, dunque in piena corsa per il podio. 10.22 Lo svizzero ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) 10.32 Il veterano americano Ted Ligety, un tempo dominatore della disciplina, si conferma sul viale del tramonto. E’ 13° a 1?63. 10.31 L’americano Cochran-Siegle, secondo ieri in discesa, è 13° a 1?63. 10.29 L’austriaco Schwarz è 13° a 1?93. 10.28 L’ultimo francese a vincere sulla Gran Risa fu Frederic Covili nel 2001. 10.27 Dopo i primi 15 è inil francesecon 0.26 sul croato Zubcic e 0.40 sullo svizzero Odermatt. Quarto Braathen a 0.51, fuori Dedopo poche porte. 10.25 Il tedesco Schmid è 15° a 1?42. 10.24 Il giovane norvegese Braathen, vincitore a Soelden, è quarto a 0.51, dunque in piena corsa per il podio. 10.22 Lo svizzero ...

