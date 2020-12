LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia in DIRETTA | Italia flop | solo Tonetti qualificato Guida Pinturault

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) 11.29 Con il numero 58 Giovanni Franzoni si ferma in 41a posizione a 3.15 11.27 Con il numero 56 Stefano Baruffaldi chiude in 43a posizione a 4.24 11.17 Lasi chiude qui ma, come sempre, rimarremo con voi per aggiornarvi suglini rimasti e su eventuali inserimenti. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi 1 AlexisFra 1:13.27 2 Filip Zubcic Cro a 26 centesimi 3 Marco Odermatt Svi a 40 4 Atle Lie McGrath Nor a 46 5 Lucas Braathen Nor a 51 6 Leif Kristian Nestvold Nor a 60 6 Zan Kranjec Slo a 60 8 Mathieu Faivre Fra a62 9 Roland Leitinger Aut a 70 10 Gino Caviezel Svi a 76 12 Henrik Kristoffersen Nor a 81 13 ...