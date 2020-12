LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini n.10, attesa per Franzoni (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) 9.43 La startlist del Gigante di oggi: 1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 2 531799 FORD Tommy 1989 USA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon10 990116 de Aliprandini Luca 1990 ITA Salomon 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 12 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 13 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 15 202597 SCHMID Alexander 1994 GER ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER-G FEMMINILE DALLE ORE 11.00 (20 DICEMBRE) 9.43 La startlist deldi oggi: 1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 2 531799 FORD Tommy 1989 USA Head 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 4 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol 5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon10 990116 deLuca 1990 ITA Salomon 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 12 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 13 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic 15 202597 SCHMID Alexander 1994 GER ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #AltaBadia 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia all'arrembaggio, Marta Bassino per l'impresa - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia in DIRETTA: De Aliprandini mina vagante sulla Gran Risa. Debutta Franzoni -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia all’arrembaggio Marta Bassino per l’impresa - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino ci riprova in coppia con Francesco De Fabiani… -