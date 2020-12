LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto al Forum, si comincia! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 QUINTETTO Milano – Delaney, Shields, Datome, Brooks, Hines. 16.58 QUINTETTO Sassari – Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan. 16.55 Al Forum risuona l’inno di Mameli. 16.50 I sardi, invece, che finora hanno maturato un record di 5-4, hanno molto da farsi perdonare se pensiamo allo scorso match di Champions League nel quale hanno perso nettamente contro i Bakken Bears. 16.45 Una motivazione in più per i meneghini è costituita dal fatto che ieri, nell’anticipo del dodicesimo turno, Brindisi è stata piegata in casa da Pesaro, per cui vincere oggi significherebbe riprendersi la vetta solitaria della classifica. 16.40 La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dal primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59 QUINTETTO– Delaney, Shields, Datome, Brooks, Hines. 16.58 QUINTETTO– Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan. 16.55 Alrisuona l’inno di Mameli. 16.50 I sardi, invece, che finora hanno maturato un record di 5-4, hanno molto da farsi perdonare se pensiamo allo scorso match di Champions League nel quale hanno perso nettamente contro i Bakken Bears. 16.45 Una motivazione in più per i meneghini è costituita dal fatto che ieri, nell’anticipo del dodicesimo turno, Brindisi è stata piegata in casa da Pesaro, per cui vincere oggi significherebbe riprendersi la vetta solitaria della classifica. 16.40 La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dal primo ko in campionato contro Brindisi, ma ha reagito alla grande con i due successi in ...

