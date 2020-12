LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 87-79, Serie A basket in DIRETTA: Roll devastante, accelerazione dei meneghini (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sbracciata di Spissu, Delaney viene colpito e rimane a terra dolorante. Timeout Sassari. 87-79 Anche Datome fa male dall’arco! +8 Milano, che potrebbe aver impresso l’accelerazione decisiva. 84-79 Roll E’ INARRESTABILE! Altra bomba per il numero 10 dell’Olimpia. 81-79 Terza tripla consecutiva di Michael Roll! Sorpasso Milano! 78-79 ALTRA TRIPLA DI Roll! Sta salendo in cattedra lo statunitense, -1 Armani Exchange! 75-79 Tillman riceve da Spissu e trova la retina con la mano destra. 75-77 Apertura di Hines, Roll va a segno con la tripla! 72-77 Tillman firma il primo canestro dell’ultimo quarto. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO: Olimpia ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASbracciata di Spissu, Delaney viene colpito e rimane a terra dolorante. Timeout. 87-79 Anche Datome fa male dall’arco! +8, che potrebbe aver impresso l’decisiva. 84-79E’ INARRESTABILE! Altra bomba per il numero 10 dell’. 81-79 Terza tripla consecutiva di Michael! Sorpasso! 78-79 ALTRA TRIPLA DI! Sta salendo in cattedra lo statunitense, -1 Armani Exchange! 75-79 Tillman riceve da Spissu e trova la retina con la mano destra. 75-77 Apertura di Hines,va a segno con la tripla! 72-77 Tillman firma il primo canestro dell’ultimo quarto. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO:...

