LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 72-75, Serie A basket in DIRETTA: ultimo quarto tutto da vivere al Forum! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-77 Tillman firma il primo canestro dell’ultimo quarto. FINE TERZO quarto: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 72-75 72-75 Roll replica con la stessa moneta a fil di sirena. 70-75 Palleggio, arresto e tiro per Spissu. 70-73 2/2 di LeDay in lunetta. 68-73 Tillman ristabilisce le distanze. 68-71 Finta e piazzato a bersaglio per il Chacho. 66-71 1/2 in lunetta per Stefano Gentile. 66-70 Bomba di Rodriguez! Milano torna sul -4. 63-70 Bilan attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro. 63-68 Rodriguez prova a entrare in partita. 61-68 Spissu va a bersaglio dalla media distanza. 61-66 Biligha riceve nel pitturato e schiaccia! Timeout Olimpia ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-77 Tillman firma il primo canestro dell’. FINE TERZO72-75 72-75 Roll replica con la stessa moneta a fil di sirena. 70-75 Palleggio, arresto e tiro per Spissu. 70-73 2/2 di LeDay in lunetta. 68-73 Tillman ristabilisce le distanze. 68-71 Finta e piazzato a bersaglio per il Chacho. 66-71 1/2 in lunetta per Stefano Gentile. 66-70 Bomba di Rodriguez!torna sul -4. 63-70 Bilan attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro. 63-68 Rodriguez prova a entrare in partita. 61-68 Spissu va a bersaglio dalla media distanza. 61-66 Biligha riceve nel pitturato e schiaccia! Timeout...

PianetaBasketIT : Al Forum c'è Olimpia vs Dinamo Sassari, diretta - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: sfida di cartello al Forum di Assago - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari | Serie A basket in DIRETTA | sfida di cartello al Forum di Assago - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Sassari. E’ la dodicesima giornata di LBA Serie A, diretta anche su E… -