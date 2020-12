LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 26-25, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto spettacolare al Forum (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-31 Anche Kruslin da tre! Continua il festival del tiro dall’arco al Forum! 29-28 La risposta immediata del Chacho! 26-28 Bendzius riceve l’assist di Burnell e spara la tripla del controsorpasso! INIZIO SECONDO quarto FINE primo quarto: Olimpia Milano-Dinamo Sassari 26-25 26-25 Roll pesca LeDay in angolo: tripla e sorpasso Milano! 23-25 1/2 di Burnell ai liberi. Biligha realizza il tiro libero supplementare. 22-24 Ingenuità di Bilan, che commette fallo su Biligha: canestro e viaggio in lunetta per il 19 milanese. 20-24 Assist di Rodriguez, tripla di Roll: -4 Armani Exchange. 17-24 Bendzius ora prova a mettersi in ritmo. 17-22 Al secondo tentativo da sotto ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-31 Anche Kruslin da tre! Continua il festival del tiro dall’arco al! 29-28 La risposta immediata del Chacho! 26-28 Bendzius riceve l’assist di Burnell e spara la tripla del controsorpasso! INIZIO SECONDOFINE26-25 26-25 Roll pesca LeDay in angolo: tripla e sorpasso! 23-25 1/2 di Burnell ai liberi. Biligha realizza il tiro libero supplementare. 22-24 Ingenuità di Bilan, che commette fallo su Biligha: canestro e viaggio in lunetta per il 19 milanese. 20-24 Assist di Rodriguez, tripla di Roll: -4 Armani Exchange. 17-24 Bendzius ora prova a mettersi in ritmo. 17-22 Al secondo tentativo da sotto ...

PianetaBasketIT : Al Forum c'è Olimpia vs Dinamo Sassari, diretta - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: sfida di cartello al Forum di Assago - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari | Serie A basket in DIRETTA | sfida di cartello al Forum di Assago - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17 per Olimpia Milano vs Sassari. E’ la dodicesima giornata di LBA Serie A, diretta anche su E… -