Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 dicembre Quindicesima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della d’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020)Non è ladi, 20QuindicesimadiNon è la, la popolare trasmissionedomenica sera di Canale 5 condotta da Barbarain prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talkmette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi glie le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie ...

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - acmilan : ??? - angelmel80 : @Ta_93__ Non la chiesto a Giulia il week end imitava lei che cercava un week end in cuccurio non distorcete il live… - Fantacalcio : #AtalantaRoma GOL! Al 3' da dentro l'area #Dzeko non sbaglia! 0-1 #votiliveFANTACALCIO ? -