Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Torna domenica 20 dicembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Sarà l’ultima puntata prima della pausa natalizia. Tra gli ospiti ci sarà la vedova di Paolo Rossi, che parlerà del furto in casa sua avvenuto durante il funerale del compianto Campione del mondo 1982. In studio anche Gessica Notaro insieme a sua madre per commentare la vittoria in Cassazione contro il suo aggressore ed ex fidanzato. Altra ospite sarà Selvaggia Roma, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sarà, che incontrerà di nuovo suo ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Torna domenica 20Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Sarà l’ultima puntata prima della pausa natalizia. Tra glici sarà la vedova di Paolo Rossi, che parlerà del furto in casa sua avvenuto durante il funerale del compianto Campione del mondo 1982. In studio anche Gessica Notaro insieme a sua madre per commentare la vittoria in Cassazione contro il suo aggressore ed ex fidanzato. Altra ospite sarà Selvaggia Roma, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sarà, che incontrerà di nuovo suo ...

