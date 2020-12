LIVE Lazio-Napoli 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | biancocelesti in controllo nel finale a Roma

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89? FUORI IL DESTRO DI PEREIRA! Rischia il tris ilsul diagonale dell’ex Valencia. 87? Ilha perso ogni speranza, soprattutto dopo le uscite per infortunio di Lozano e Koulibaly. 84? Fuori Luiz Felipe e Milinkovic-Savic, dentro Patric e Akpa Akpro: altri cambi per Inzaghi. 83? Ultimi minuti di un match ormai inper i padroni di casa. 80? Pereira e Cataldi per Immobile ed Escalante: Milinvkoci-Savic diventa capitano. 79? PETAGNA DA FUORI! Attento Reina. 77? Maksimovic di testa: centrale il tiro parato da Reina. 75? Ammonito anche Lobotka: tanti cartellini estratti da Daniele Orsato. 74? Fuori il messicano uscito con una borsa del ghiaccio, dentro Malcuit: cambi esauriti per Gattuso. 73? Adesso lasta scherzando il ...

C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente ...29'st Piove anche sul bagnato per Gattuso, che perde Lozano per un problema alla caviglia. Entra Malcuit. 26'st Lazio in gestione della partita. Il Napoli non riesce ad imbastire una reazione. 24'st ...