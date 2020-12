LIVE Lazio-Napoli 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | biancocelesti cinici e organizzati! Gli azzurri privi di fantasia perdono sotto i colpi di Immobile e Luis Alberto Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 A tra poco per le. 22.43 Il, orfano di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, è privo die perde per 2-0 allo Stadio Olimpico di Roma contro ladi Simone Inzaghi. Cirotrascinano iche non vincevano in casa da fine ottobre: latorna in zona Europa dopo il pareggio di Benevento. Con organizzazione e occasioni sfruttate in maniera cinica, i padroni di casa la spuntano ai danni di unprevedibile che subisce un’altra sconfitta dopo quella patita con l’Inter. FINE SECONDO TEMPO 94? FINISCE QUI! Seconda vittoria di fila dellaall’Olimpico contro il ...