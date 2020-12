LIVE Inter Spezia Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il successo contro il Napoli, l’Inter affronta il neopromosso Spezia in una delle gare delle 15.00, oggi domenica 20 dicembre. Il match in programma allo stadio San Siro è decisamente abbordabile per la banda di Conte che non dovrà subire cali di attenzione se vuole portare “a casa” un’altro successo. Le scelte degli allenatori Conte recupera Brozovic e Vidal, anche se il primo si accomoderà in panchina almeno inizialmente, il terzetto difensivo ormai titolare sarà il solito formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, così come l’attacco Lautaro-Lukaku. Lo Spezia giocherà con il consueto 4-3-3 con Gyasi e Farias a supporto di Nzola, mentre davanti al portiere Provedel agiranno Sala, Terzi, Erlic e S. Bastoni, con Deiola, Ricci e Pobega a centrocampo. Formazioni ufficiali Inter ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il successo contro il Napoli, l’affronta il neopromossoin una delle gare delle 15.00, oggi domenica 20 dicembre. Il match in programma allo stadio San Siro è decisamente abbordabile per la banda di Conte che non dovrà subire cali di attenzione se vuole portare “a casa” un’altro successo. Le scelte degli allenatori Conte recupera Brozovic e Vidal, anche se il primo si accomoderà in panchina almeno inizialmente, il terzetto difensivo ormai titolare sarà il solito formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, così come l’attacco Lautaro-Lukaku. Logiocherà con il consueto 4-3-3 con Gyasi e Farias a supporto di Nzola, mentre davanti al portiere Provedel agiranno Sala, Terzi, Erlic e S. Bastoni, con Deiola, Ricci e Pobega a centrocampo....

Inter : ?? | FOTOGALLERY Un'altra vittoria in rimonta! ?? Tutte le più belle immagini di #CagliariInter ?? #FORZAINTER ????… - Inter : ?? | DOMANI #CagliariInter è live su @DAZN_IT domenica alle 12.30! ?? Vi aspettiamo ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il gol di #Lukaku, le parate di #Handanovic, pali, espulsioni... #InterNapoli rivissuta attraver… - blab_live : #SerieA, #InterSpezia @Inter @acspezia i nerazzurri puntano alla vetta! Probabili formazioni, #pronostico e variaz… - PietroPecchioni : RT @davidecurrenti: Ultimo match casalingo del 2020 per la nostra #Inter e come sempre dalle 14:55 sarò in diretta su @Rnerazzurrait per se… -