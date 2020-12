Live, Gessica Notaro si sfoga e rivela: attacchi dagli avvocati di Tavares (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gessica Notaro è ospite insieme alla madre Gabriella a Live – Non è la d’Urso. È la prima intervista dalla condanna in Cassazione per Edson Tavares, l’uomo che l’ha sfregiata con l’acido. Un lungo processo che è andato avanti per 4 anni, in cui Gessica ha dovuto subito diversi attacchi, anche, come denuncia questa sera, da parte dagli avvocati dell’ex. Gessica Notaro: “Sentenza storica” “Ce l’abbiamo fatta“, dichiara Gessica Notaro, dopo 4 anni in cui ha dovuto mandare giù “molte cose, anche di cui non ho parlato pubblicamente“. L’ex Miss sfregiata con l’acido commenta la sentenza che ha visto l’ex Edson Tavares condannato a 15 anni. “È stato un segnale ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)è ospite insieme alla madre Gabriella a– Non è la d’Urso. È la prima intervista dalla condanna in Cassazione per Edson, l’uomo che l’ha sfregiata con l’acido. Un lungo processo che è andato avanti per 4 anni, in cuiha dovuto subito diversi, anche, come denuncia questa sera, da partedell’ex.: “Sentenza storica” “Ce l’abbiamo fatta“, dichiara, dopo 4 anni in cui ha dovuto mandare giù “molte cose, anche di cui non ho parlato pubblicamente“. L’ex Miss sfregiata con l’acido commenta la sentenza che ha visto l’ex Edsoncondannato a 15 anni. “È stato un segnale ...

