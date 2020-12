LIVE – Cantù-Brescia, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) Al PalaDesio derby lombardo tra Acqua S.Bernardo Cantù e Germani Brescia nella dodicesima giornata di Serie A1 2020/2021. I Bresciani al momento fuori dalla zona playoff possono vantare un successo in più dei padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare le aspettative del pre stagione al momento. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 19.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cantù-Brescia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Al PalaDesio derby lombardo tra Acqua S.Bernardoe Germaninella dodicesima giornata diA1. Ini al momento fuori dalla zona playoff possono vantare un successo in più dei padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare le aspettative del pre stagione al momento. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 19.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

zazoomblog : LIVE – Cantù-Trieste Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Cantù-Trieste #Serie #2020-2021 - infoitsport : LIVE – Trento-Cantù 74-73 Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - libertascantu : #Ortona - #Cantù 25-18 nel terzo set Un #ace di #Simoni consegna #set e #match a @Impavida_Ortona #live… - libertascantu : #Ortona - #Cantù 25-20 nel secondo set #Motzo batte out, e la @Impavida_Ortona va 2-0 #live #A2MVolley… - libertascantu : #Ortona - #Cantù 25-17 nel primo set #Motzo manda out l'attacco che sancisce il 1-0 #live #A2MVolley #credembanca… -