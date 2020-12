LIVE – Cantù-Brescia 67-68, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) Al PalaDesio derby lombardo tra Acqua S.Bernardo Cantù e Germani Brescia nella dodicesima giornata di Serie A1 2020/2021. I Bresciani al momento fuori dalla zona playoff possono vantare un successo in più dei padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare le aspettative del pre stagione al momento. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 19.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cantù-Brescia 67-68 FINISCE IL TERZO QUARTO, 67-68 29?- Cline in schiacciata, 67-65 28?- Ristic la mette da sotto canestro e subisce fallo, 67-63 26?- Ancora Woodard da tre! 67-57 24?- Woodard da tre, 58-55 23?- Schiacciata di Crawford, 53-53 21?- Si slocca ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Al PalaDesio derby lombardo tra Acqua S.Bernardoe Germaninella dodicesima giornata diA1. Ini al momento fuori dalla zona playoff possono vantare un successo in più dei padroni di casa che non sono riusciti a ribaltare le aspettative del pre stagione al momento. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 19.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA67-68 FINISCE IL TERZO QUARTO, 67-68 29?- Cline in schiacciata, 67-65 28?- Ristic la mette da sotto canestro e subisce fallo, 67-63 26?- Ancora Woodard da tre! 67-57 24?- Woodard da tre, 58-55 23?- Schiacciata di Crawford, 53-53 21?- Si slocca ...

