LIVE Cagliari Udinese Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020)ambiziose, quelle di, che si affronteranno oggi alle ore 15.00 in un match valevole per il campionato, dove sono divise da un solo punto in classifica. Le scelte degli allenatori Di Francesco ritrova Simeone me perde Klavan e Aresti a causa del Covid. La formazione che scenderà in campo sarà schierata con Cragno tra i pali e difesa formata da Zappa, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis. Marin e Rog in mediana con i tre trequartisti Nandez, João Pedro e Sottil a supporto di Simeone. Gotti ritrova Mandragora che sarà schierato dal 1?, e andrà a formare il centrocampo assieme a De Paul e Pereyra. In avanti conferme per Deulofeu e Pussetto.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, ...