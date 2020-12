LIVE – Bollettino oggi, domenica 20 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di domenica 20 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di domenica 20 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo l’Abruzzo rimane in zona arancione, oltre alla Campania dopo l’ordinanza del governatore De Luca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 16.308 nuovi contagi, 553 morti, 23.384 guariti, 176.185 tamponi, 2.784 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di20. Il Premier Conte ha emanato un nuovo decreto legge in vista delle festività natalizie: solo l’Abruzzo rimane in zona arancione, oltre alla Campania dopo l’ordinanza del governatore De Luca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 16.308 nuovi, 553 morti, 23.384 guariti, 176.185 tamponi, 2.784 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle ...

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - Andyphone : RT @qn_lanazione: Covid, la Toscana si è svegliata in giallo / LIVE - qn_lanazione : Covid, la Toscana si è svegliata in giallo / LIVE - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie: Esodo tranquillo, ma folla per shopping. DIRETTA - zazoomblog : Coronavirus news. Bollettino: 16.308 nuovi casi su 176.185 tamponi 553 morti. LIVE - #Coronavirus #news.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI sabato 19 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it LIVE – Bollettino oggi, domenica 20 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

LIVE – BOLLETTINO oggi, domenica 20 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...

Coronavirus, ultime notizie: Esodo tranquillo, ma folla per shopping. DIRETTA

Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino i ...

LIVE – BOLLETTINO oggi, domenica 20 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino i ...