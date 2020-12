LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: vince Peiffer in volata davanti a Ponsiluoma, male Johannes Boe 7°. Hofer 14° (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.40: Ricapitolando, vittoria per Peiffer a precedere di 1?3 Ponsiluoma e di 9?3 Tarjei Boe. Johannes Boe solo settimo preceduto da Laegreid (+25?9), gravato da 3 errori al poligono. Sempre tre bersagli mancati da Hofer 14° a 55?6. Bene l’azzurro nelle frazioni di fondo, ma troppi errori nelle serie di tiro per ambire al podio. 12.38: C’era stata una caduta di Jacquelin nelle fasi concitate che è costata cara al francese, quinto a 22?4, preceduto anche da Doll a 22?4. Grande gara della Germania con il successo di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.40: Ricapitolando, vittoria pera precedere di 1?3e di 9?3 Tarjei Boe.Boe solo settimo preceduto da Laegreid (+25?9), gravato da 3 errori al poligono. Sempre tre bersagli mancati da14° a 55?6. Bene l’azzurro nelle frazioni di fondo, ma troppi errori nelle serie di tiro per ambire al podio. 12.38: C’era stata una caduta di Jacquelin nelle fasi concitate che è costata cara al francese, quinto a 22?4, preceduto anche da Doll a 22?4. Grande gara della Germania con il successo di ...

zizionice : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie #biathl… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della mass start maschile a #Hochfilzen: Team Norge ancora dominante? Hofer punta… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie #biathl… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: è tutto pronto per la Mass Start maschile, Johannes Boe vuole sfatare il tabù delle 50 vittorie… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Hochfilzen in DIRETTA: chi scalfirà il dominio norvegese? - #Biathlon #start #Hochfilzen… -