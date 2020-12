LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: si comincia, fari puntati su Boe e Laegreid! Hofer punta alla top-10 (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.06: Ci accingiamo al primo poligono. 12.04: Ai 2.0 km si inizia ad affrontare una parte impegnativa del tracciato. Un primo giro d’attesa con Johannes Boe davanti a tirare il gruppo, precedendo Samuelsson, Dale e Laegreid. Hofer 16° a 6?1 nella pancia del gruppone. 12.02: Al km 1.1, il trio norvegese Dale, Johannes Boe e Laegreid guidano il gruppo, Hofer 16° nel gruppo. 12.00: VIA alla Mass start!! 11.58: Un percorso impegnativo con un tratto in salita, nella seconda parte, molto selettivo, mentre nella prima ci saranno diversi saliscendi. 11.56: Il migliore in questa graduatoria è l’austriaco Simone Eder con il 95% a ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.06: Ci accingiamo al primo poligono. 12.04: Ai 2.0 km si inizia ad affrontare una parte impegnativa del tracciato. Un primo giro d’attesa con Johannes Boe davanti a tirare il gruppo, precedendo Samuelsson, Dale e Laegreid.16° a 6?1 nella pancia del gruppone. 12.02: Al km 1.1, il trio norvegese Dale, Johannes Boe e Laegreid guidano il gruppo,16° nel gruppo. 12.00: VIA!! 11.58: Un percorso impegnativo con un tratto in salita, nella seconda parte, molto selettivo, mentre nella prima ci saranno diversi saliscendi. 11.56: Il migliore in questa graduatoria è l’austriaco Simone Eder con il 95% a ...

