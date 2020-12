LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: dominio norvegese dopo due poligoni, Hofer 15° con errore (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.20: In questo terzo giro Johannes Boe tira il gruppo, ma senza forzare eccessivamente in avvicinamento al terzo poligono. 12.18: Hofer è insieme a Dale, gravato anche lui di un errore nel secondo poligono, ed entrambi stanno cercando di recuperare. Agli 8.0 km i due fratelli Boe comandano tallonati da Loginov, Laegreid, Peiffer e da Andersen. L’azzurro è 15° a 16?2. 12.17: Ai 7.1 km Loginov comanda con 0?4 di margine su Tarjei Boe, 0?8 su Johannes Boe e 0?9 su Laegreid. Hofer 13° a 15?7 cerca di recuperare. 12.14: dominio norvegese nel secondo poligono: Laegreid davanti a tutti con 2?6 di margine su Tarjei Boe e 3?9 su ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.20: In questo terzo giro Johannes Boe tira il gruppo, ma senza forzare eccessivamente in avvicinamento al terzo poligono. 12.18:è insieme a Dale, gravato anche lui di unnel secondo poligono, ed entrambi stanno cercando di recuperare. Agli 8.0 km i due fratelli Boe comandano tallonati da Loginov, Laegreid, Peiffer e da Andersen. L’azzurro è 15° a 16?2. 12.17: Ai 7.1 km Loginov comanda con 0?4 di margine su Tarjei Boe, 0?8 su Johannes Boe e 0?9 su Laegreid.13° a 15?7 cerca di recuperare. 12.14:nel secondo poligono: Laegreid davanti a tutti con 2?6 di margine su Tarjei Boe e 3?9 su ...

