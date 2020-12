LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: chi scalfirà il dominio norvegese? (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della Mass start maschile – La cronaca dell’inseguimento maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start maschile a Hochfilzen (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Sul percorso austriaco si preannuncia una prova molto equilibrata nella quale tutto potrà accadere, ma dove una certezza c’è: la forza della squadra norvegese. Sì, perché nella sprint e nell’inseguimento lo spartito non è mai cambiato. Al maschile Sturla Holm Laegreid, il giovane norvegese classe 1997, ha fatto doppietta e dopo la prova sui ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e lalist dellamaschile – La cronaca dell’inseguimento maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo aggiornate Buongiorno e bentrovati alladellamaschile a(Austria), prova valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. Sul percorso austriaco si preannuncia una prova molto equilibrata nella quale tutto potrà accadere, ma dove una certezza c’è: la forza della squadra. Sì, perché nella sprint e nell’inseguimento lo spartito non è mai cambiato. Al maschile Sturla Holm Laegreid, il giovaneclasse 1997, ha fatto doppietta e dopo la prova sui ...

