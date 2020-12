LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: bene Hofer dopo la prima serie, armata norvegese subito davanti (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.09: Johannes Boe si mette a tirare davanti ai 4.1 km con Dale a 0?4 e Claude a 0?9. bene Hofer sesto a 3?1. 12.08: Fak trova lo zero con 0?5 di margine su Claud, di 0?8 su Dale, Tarjei Boe di 1?5. Molto bene Hofer sesto a 4?4 con lo zero, Johannes Boe è ottavo a 5?5, più attardato e non velocissimo in questa prima serie. 12.06: Ci accingiamo al primo poligono. 12.04: Ai 2.0 km si inizia ad affrontare una parte impegnativa del tracciato. Un primo giro d’attesa con Johannes Boe davanti a tirare il gruppo, precedendo Samuelsson, Dale e Laegreid. Hofer 16° a ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 12.09: Johannes Boe si mette a tirareai 4.1 km con Dale a 0?4 e Claude a 0?9.sesto a 3?1. 12.08: Fak trova lo zero con 0?5 di margine su Claud, di 0?8 su Dale, Tarjei Boe di 1?5. Moltosesto a 4?4 con lo zero, Johannes Boe è ottavo a 5?5, più attardato e non velocissimo in questa. 12.06: Ci accingiamo al primo poligono. 12.04: Ai 2.0 km si inizia ad affrontare una parte impegnativa del tracciato. Un primo giro d’attesa con Johannes Boea tirare il gruppo, precedendo Samuelsson, Dale e Laegreid.16° a ...

