LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Roeiseland prenota la vittoria, Wierer in posizione da podio prima dell’ultima tornata! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Elvira Oeberg sesta, mentre la sorella Hanna è la delusa di giornata col 14esimo posto (4 errori). Vittozzi 25esima a tre minuti con cinque bersagli mancati, peccato per il deludente finale. 14.59 Vince per la seconda volta in stagione Marte Roeiseland! 14 ” di margine su una contenta Eckhoff, e arriva il podio per DOROTHEA Wierer a 27?! Grande prestazione che dà morale in vista delle feste! Davidova resiste a Herrmann per il quarto posto. 14.57 Roeiseland non perde da Eckhoff e la vittoria è ormai in ghiaccio, Dorothea si è staccata ma il margine sulle inseguitrici è ancora importante, 18?! 14.56 Intanto Vittozzi ha pagato tre errori nell’ultima serie ed è sprofondata in 25esima posizione 14.55 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Elvira Oeberg sesta, mentre la sorella Hanna è la delusa di giornata col 14esimo posto (4 errori). Vittozzi 25esima a tre minuti con cinque bersagli mancati, peccato per il deludente finale. 14.59 Vince per la seconda volta in stagione Marte! 14 ” di margine su una contenta Eckhoff, e arriva ilper DOROTHEAa 27?! Grande prestazione che dà morale in vista delle feste! Davidova resiste a Herrmann per il quarto posto. 14.57non perde da Eckhoff e laè ormai in ghiaccio, Dorothea si è staccata ma il margine sulle inseguitrici è ancora importante, 18?! 14.56 Intanto Vittozzi ha pagato tre errori nell’ultima serie ed è sprofondata in 25esima14.55 ...

