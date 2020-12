LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer torna sul podio! Trionfa Marte Roeiseland (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’A MASS START FEMMINILE A Hochfilzen 15.02 Con il secondo successo stagionale di Roeiseland, la conferma di Eckhoff e il ritorno sul podio della nostra regina Wierer si chiude questo 2020 del Biathlon! L’appuntamento sarà i primi di gennaio in quel di Oberhof. Ringraziamo per il l’attenzione e auguriamo buon proseguimento su OA Sport. 15.00 Elvira Oeberg sesta, mentre la sorella Hanna è la delusa di giornata col 14esimo posto (4 errori). Vittozzi 25esima a tre minuti con cinque bersagli mancati, peccato per il deludente finale. 14.59 Vince per la seconda volta in stagione Marte Roeiseland! 14 ” di margine su una contenta Eckhoff, e arriva il podio per Dorothea ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’A MASS START FEMMINILE A15.02 Con il secondo successo stagionale di, la conferma di Eckhoff e il ritorno sul podio della nostra reginasi chiude questo 2020 del! L’appuntamento sarà i primi di gennaio in quel di Oberhof. Ringraziamo per il l’attenzione e auguriamo buon proseguimento su OA Sport. 15.00 Elvira Oeberg sesta, mentre la sorella Hanna è la delusa di giornata col 14esimo posto (4 errori). Vittozzi 25esima a tre minuti con cinque bersagli mancati, peccato per il deludente finale. 14.59 Vince per la seconda volta in stagione! 14 ” di margine su una contenta Eckhoff, e arriva il podio per...

