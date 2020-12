LIVE America’s Cup in DIRETTA: non c’è vento. Luna Rossa non gareggia. Trofeo non assegnato (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50: Grazie per averci seguito. Appuntamento dunque a gennaio per la Prada Cup che qualifica la vincitrice all’America’s Cup. Buona domenica! 5.48: Non ci saranno recuperi. La Christmas Cup non verrà assegnata 5.47: Regata cancellata, vediamo di capire cosa potrà accadere 5.45: Prende corpo l’ipotesi cancellazione della giornata di regate 5.40: Nessuna novità dal campo di gara. Si avvicinano le 18 in Nuova Zelanda e il vento non accenna a crescere 5.20: Sono le 17.20 ad Auckland, si tenterà di aspettare ancora un po’ per capire se si possono disputare le due regate di semifinale della Christmas Cup 5.18: Prende corpo l’ipotesi cancellazione. Il vento resta leggerissimo, attorno ai 5 nodi ed è difficile che possa alzarsi con il passare delle ore. Le due barche ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.50: Grazie per averci seguito. Appuntamento dunque a gennaio per la Prada Cup che qualifica la vincitrice all’Cup. Buona domenica! 5.48: Non ci saranno recuperi. La Christmas Cup non verrà assegnata 5.47: Regata cancellata, vediamo di capire cosa potrà accadere 5.45: Prende corpo l’ipotesi cancellazione della giornata di regate 5.40: Nessuna novità dal campo di gara. Si avvicinano le 18 in Nuova Zelanda e ilnon accenna a crescere 5.20: Sono le 17.20 ad Auckland, si tenterà di aspettare ancora un po’ per capire se si possono disputare le due regate di semifinale della Christmas Cup 5.18: Prende corpo l’ipotesi cancellazione. Ilresta leggerissimo, attorno ai 5 nodi ed è difficile che possa alzarsi con il passare delle ore. Le due barche ...

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic nella semifinale di Christmas Cup. New Zealand netta… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic nella semifinale di Christmas Cup. New Zealand netta… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic nella semifinale di Christmas Cup - #America’s… - g_lascala : RT @farevelanet: America’s Cup: ETNZ vince le Prada ACWS ma Luna Rossa c’è, l’opinione di Luca Devoti sugli eccezionali AC75 - farevelanet : America’s Cup: segui la nostra live della Christmas Cup (dalle 2:50), ospite Gabriele Bruni -