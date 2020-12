L’Italia blocca i voli da Londra (ma fino a oggi non controllava gli scali) (Di domenica 20 dicembre 2020) Di solito, dagli errori commessi nel passato si impara sempre qualcosa. Evidentemente questa massima non vale per il governo italiano, alle prese con un nuovo, mezzo pasticcio sulla decisione di bloccare i voli provenienti dai Paesi “a rischio”. Spieghiamo meglio l’ultimo scivolone commesso dai giallorossi ripercorrendo i fatti avvenuti nelle ultime ore. Il Regno Unito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 dicembre 2020) Di solito, dagli errori commessi nel passato si impara sempre qualcosa. Evidentemente questa massima non vale per il governo italiano, alle prese con un nuovo, mezzo pasticcio sulla decisione dire iprovenienti dai Paesi “a rischio”. Spieghiamo meglio l’ultimo scivolone commesso dai giallorossi ripercorrendo i fatti avvenuti nelle ultime ore. Il Regno Unito InsideOver.

