L’immunologo Cossarizza: “Con la mutazione del virus a rischio l’efficacia dei vaccini” (Di domenica 20 dicembre 2020) L’immunologo Cossarizza: “Se il virus muta il rischio sull’efficacia dei vaccini c’è” “È normale che un virus muti. L’importante è che non lo faccia troppo spesso, come Hiv. E che a variare non siano le regioni contro cui un vaccino induce anticorpi”. A dichiararlo, in un’intervista a Repubblica, è L’immunologo dell’università di Modena e Reggio Emilia Andrea Cossarizza, intervenendo così nel dibattito sul nuovo ceppo Covid che, dal Regno Unito, si sta già diffondendo in altri Paesi. La questione principale che si pone è se questa variante del Coronavirus metta in pericolo l’efficacia dei vaccini. Su questo tema, Cossarizza dichiara: “Al momento siamo fermi alle ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020): “Se ilmuta ilsuldeic’è” “È normale che unmuti. L’importante è che non lo faccia troppo spesso, come Hiv. E che a variare non siano le regioni contro cui un vaccino induce anticorpi”. A dichiararlo, in un’intervista a Repubblica, èdell’università di Modena e Reggio Emilia Andrea, intervenendo così nel dibattito sul nuovo ceppo Covid che, dal Regno Unito, si sta già diffondendo in altri Paesi. La questione principale che si pone è se questa variante del Coronametta in pericolodei. Su questo tema,dichiara: “Al momento siamo fermi alle ...

