Lille-Paris St. Germain (domenica 20 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 20 dicembre 2020) Ultima gara in programma in questa sedicesima giornata di Ligue 1 ed è la grande sfida per il primato tra i pluricampioni uscenti del Paris St. Germain e il rampante Lilla. Primato solitario per la squadra di Galtier con la comoda vittoria sul Digione nel turno infrasettimanale, la terza consecutiva, e il contemporaneo pareggio del Lione; per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Neymar saltera' domenica la trasferta del Paris Saint-Germain in casa dei leader del campionato, il Lille, a causa di un infortunio alla caviglia.

Nuovo padrone per il Lille: cosa cambia per Elliott

Il Lille infatti ha un debito da circa 150 milioni verso Elliott ... L’affare così è concluso: Olivier Letang, ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain ed ex presidente del Rennes, sarà da domani ...

