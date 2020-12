Ligue 1, il big match tra Lille e PSG finisce 0-0. La squadra di Gautier mantiene la vetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il big match di Ligue 1 di stasera tra Lille e PSG è terminato a reti bianche, un punto per parte che non muove molto la classifica. Lille e Lione sono primi a 33 punti, il PSG segue con 32, quarti Marsiglia e Rennes a quota 28. Mercoledì si giocherà l’ultimo turno prima della sosta natalizia e la squadra di Gautier affronterà il Montpellier in trasferta, il PSG ospiterà lo Strasburgo, mentre il Lione se la vedrà in casa contro il Nantes. Foto: Twitter ufficiale Lille L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il bigdi1 di stasera trae PSG è terminato a reti bianche, un punto per parte che non muove molto la classifica.e Lione sono primi a 33 punti, il PSG segue con 32, quarti Marsiglia e Rennes a quota 28. Mercoledì si giocherà l’ultimo turno prima della sosta natalizia e ladiaffronterà il Montpellier in trasferta, il PSG ospiterà lo Strasburgo, mentre il Lione se la vedrà in casa contro il Nantes. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I rlsultati del campionato francese: Metz vince contro il Lens, Marsiglia bloccato in casa dal Reims. PSG fermato sul pari nel big-match in casa del Lille.

Psg, Kean non punge: 0-0 con il Lille

LILLA (Francia) - Priva di Neymar e di Icardi fuori per infortunio, e con Mbappè (nel giorno del suo 22esimo compleanno) della partita solo per quindici minuti, il Psg con Kean e Florenzi titolari ...

