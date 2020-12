Ligue 1 | dramma nel post gara di Lorient-Rennes | giardiniere schiacciato da un macchinario

(Di domenica 20 dicembre 2020) Brutto incidente in1.Grave incidente, quello verificatosi questa sera neldella sfida tra. Una decina dopo il triplice fischio, infatti, unè stato travolto da alcuni grossi macchinari presenti sul rettangolo verde. A spiegare la dinamica della vicenda è l'"Equipe", secondo cui, l'uomo - mentre era intento a sistemare le lampade per la luminoterapia del manto erboso, è statodopo un crollo improvviso di una di queste. Immediati i soccorsi dopo le urla del malcapitato, trasportato all'ospedale diin condizioni critiche. Secondo il quotidiano "Ouest France", la polizia ha effettuato i primi rilievi sulo, aprendo inoltre un'indagine per fare luce sulla dinamica ...

Mediagol : #Ligue1, dramma nel post gara di Lorient-Rennes: giardiniere schiacciato da un macchinario -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue dramma

CalcioToday.it

Lens-Montpellier si affrontano questo pomeriggio alle ore 21:00 per la 14a giornata di Ligue 1. Lens-Montpellier: come arrivano alla gara Il Lens è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Re ...