Ligue 1 | dramma nel post gara di Lorient-Rennes | giardiniere muore schiacciato da un macchinario

(Di domenica 20 dicembre 2020) Brutto incidente in1.Grave incidente, quello verificatosi questa sera neldella sfida tra. Una decina dopo il triplice fischio, infatti, unè stato travolto da alcuni grossi macchinari presenti sul rettangolo verde. A spiegare la dinamica della vicenda è l'"Equipe", secondo cui, l'uomo - mentre era intento a sistemare le lampade per la luminoterapia del manto erboso, è statodopo un crollo improvviso di uno dei grossi macchinari.Immediati i soccorsi dopo le urla del trentottenne, trasportato all'ospedale di, dove poi si è spento in serata. Secondo il quotidiano "Ouest France", la polizia ha effettuato i primi rilievi sulo, aprendo inoltre un'indagine per fare luce ...

Il dramma è avvenuto quest'oggi al termine della gara tra Lorient e Rennes, gara valevole per il sedicesimo turno di Ligue 1.I pompieri sono subito intervenuti, così come i medici sul posto. Purtroppo però non è servito a niente: come riportato da Ouest-France, e confermato da ...