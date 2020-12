Libia: pescatore indonesiano, 'in prigione ho sentito che c'è stato scambio di ostaggi' (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Mentre ero prigioniero in Libia ho sentito che ci sarebbe stato uno scambio di ostaggi tra noi pescatori e dei prigionieri in Italia. Ma non so altro". A parlare, da un albergo di Mazara del Vallo (Trapani) dove è ospite dell'armatore, è Giri Indra Gunawan, il pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara dopo 108 giorni di prigionia con altri 107 pescatori. Accanto a lui c'è il collega, sempre indonesiano, Samsudin Mom di 40 anni. "Sono stati i carcerieri a raccontarci dello scambio di ostaggi", dice. I due saranno in albergo per sue settimane e poi torneranno in Indonesia, "A fine novembre è scaduto il mio contratto - dice - quindi sono costretto a tornare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - "Mentre ero prigioniero inhoche ci sarebbeunoditra noi pescatori e dei prigionieri in Italia. Ma non so altro". A parlare, da un albergo di Mazara del Vallo (Trapani) dove è ospite dell'armatore, è Giri Indra Gunawan, ildi 43 anni, tornato oggi a Mazara dopo 108 giorni di prigionia con altri 107 pescatori. Accanto a lui c'è il collega, sempre, Samsudin Mom di 40 anni. "Sono stati i carcerieri a raccontarci dellodi", dice. I due saranno in albergo per sue settimane e poi torneranno in Indonesia, "A fine novembre è scaduto il mio contratto - dice - quindi sono costretto a tornare a ...

"Mentre ero prigioniero in Libia ho sentito che ci sarebbe stato uno scambio ... è Giri Indra Gunawan, il pescatore indonesiano di 43 anni, tornato oggi a Mazara dopo 108 giorni di

