Libia: per i pescatori ultima cena a bordo offerta dalla Marina militare (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - ultima cena sui pescherecci, ieri sera, prima dell'approdo a Mazara del Vallo (Trapani) previsto per questa mattina alle 10 per i 18 pescatori liberati giovedì in Libia. La cena è stata offerta dalla Marina militare e dall'equipaggio della nave "Carlo Margottini" che scorta da due giorni i due pescherecci. Insieme con la cena è arrivato anche un biglietto con su scritto 'Bentornati a casa'.

