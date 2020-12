Libia: il racconto del pescatore indonesiano 'abbiamo subito violenze psicologiche'/Adnkronos (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

NicolaPorro : I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quell… - Sara35411497 : RT @NicolaPorro: I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quello che h… - 9091campioni : RT @NicolaPorro: I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quello che h… - arquer12 : RT @NicolaPorro: I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quello che h… - PaoloPolvara : RT @NicolaPorro: I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quello che h… -