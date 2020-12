Libia: il racconto del comandante, 'umiliati e maltrattati, parlavano di scambio prigionieri' (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Abbiamo sentito parlare in carcere di uno scambio di prigionieri tra noi e alcuni detenuti libici ma non abbiamo saputo altro. Ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente. Ci facevano segnale che non dipendeva da loro ma da quelli più in alto di loro e indicavano le stellette militari". Lo ha detto Pietro Marrone, il comandante del peschereccio 'Medinea' uscendo dalla caserma dei Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani) dove è stato interrogato per quasi tre ore dai Carabinieri del Ros sui tre mesi di prigionia in Libia. "All'inizio pensavamo che fosse un sequestro normale - dice - poi abbiamo capito che la cosa era diversa, forse era più una questione politica. Dicevano solo che era una questione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Abbiamo sentito parlare in carcere di unoditra noi e alcuni detenuti libici ma non abbiamo saputo altro. Nei detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente. Ci facevano segnale che non dipendeva da loro ma da quelli più in alto di loro e indicavano le stellette militari". Lo ha detto Pietro Marrone, ildel peschereccio 'Medinea' uscendo dalla caserma dei Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani) dove è stato interrogato per quasi tre ore dai Carabinieri del Ros sui tre mesi di prigionia in. "All'inizio pensavamo che fosse un sequestro normale - dice - poi abbiamo capito che la cosa era diversa, forse era più una questione politica. Dicevano solo che era una questione ...

