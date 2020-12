L'esorcista: William Friedkin fa chiarezza sulle voci su un remake del film (Di domenica 20 dicembre 2020) L'esorcista è il titolo più famoso realizzato da William Friedkin: attraverso un tweet, il regista ha definito inconsistenti le voci sul suo ipotetico remake. L'esorcista è il film più famoso diretto da William Friedkin nonché quello che ha donato il suo nome alla storia del cinema. Attraverso un tweet, il regista ha definito false le voci sul suo ipotetico remake. Finora, il romanzo di William Peter Blatty è stato soggetto a cinque adattamenti cinematografici e ad uno televisivo. Come riporta Indiewire, sembrerebbe che un reboot de L'esorcista sia stato messo in cantiere da Morgan Creek Entertainment e che la sua distribuzione sia prevista per il 2021. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) L'è il titolo più famoso realizzato da: attraverso un tweet, il regista ha definito inconsistenti lesul suo ipotetico. L'è ilpiù famoso diretto danonché quello che ha donato il suo nome alla storia del cinema. Attraverso un tweet, il regista ha definito false lesul suo ipotetico. Finora, il romanzo diPeter Blatty è stato soggetto a cinque adattamenti cinematografici e ad uno televisivo. Come riporta Indiewire, sembrerebbe che un reboot de L'sia stato messo in cantiere da Morgan Creek Entertainment e che la sua distribuzione sia prevista per il 2021. ...

