L’epidemia ha aumentato il divario di genere nel mondo della ricerca? Uno studio dice di sì

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) Verso l’iniziopandemia aveva suscitato grande scalpore la notizia che a isolare il ceppo di Coronavirus fosse stata una squadra del Sacco di Milano che al suo interno contava duetrici precarie. Un episodio che sarebbe dovuto servire come stimolo per affrontare non soltanto il problemaprecarietà lavorativa, soprattutto tra i giovani, ma anche dell’uguaglianza disul lavoro. Eppure da allora ildinon sembra essersi attenuato, anzi. A maggio il quotidiano inglese The Guardian segnalava che il numero di articoli scientifici pubblicati da donne era diminuito nel periodo del lockdown, mentre la produzione maschile aumentava. A un appello su Twitter da parte di Elizabeth Hannon, vicedirettrice del British Journal for the Philosophy of Science, ...