Lega Pro, nota su Casertana-Viterbese: “Ecco perchè non è stato possibile il rinvio” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Lega Pro ha emesso una nota in relazione alla partita Casertana-Viterbese che i padroni di casa affrontano con soli nove uomini in campo non avendo altri elementi disponibili tutti positivi al Covid. In relazione alla gara Casertana - Viterbese riteniamo opportuno evidenziare quanto segue. In base al comunicato ufficiale n. 54/L del 6 ottobre 2020, "DISPOSIZIONI GARE Lega PRO - EMERGENZA COVID-19", che riprende la regolamentazione approvata dal Comitato Esecutivo dell'UEFA il 3 agosto 2020, viene previsto al punto 2 che qualora vi siano meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2, su istanza del club interessato, la Lega potrà autorizzare il rinvio della gara e la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) LaPro ha emesso unain relazione alla partitache i padroni di casa affrontano con soli nove uomini in campo non avendo altri elementi disponibili tutti positivi al Covid. In relazione alla garariteniamo opportuno evidenziare quanto segue. In base al comunicato ufficiale n. 54/L del 6 ottobre 2020, "DISPOSIZIONI GAREPRO - EMERGENZA COVID-19", che riprende la regolamentazione approvata dal Comitato Esecutivo dell'UEFA il 3 agosto 2020, viene previsto al punto 2 che qualora vi siano meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2, su istanza del club interessato, lapotrà autorizzare ildella gara e la ...

Il club aveva già chiesto mercoledì scorso il rinvio della gara contro i laziali, che però si sono opposti. Impossibile anche giocare il jolly del rinvio, già speso sei giorni fa contro il Bisceglie ...

La Lega Pro ha diramato un comunicato ufficiale sul sito in cui ha preso posizione su quanto accaduto in Casertana-Viterbese, con la sfida del girone C di Serie C che è stata ufficialmente giocata con ...

