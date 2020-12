Lecco, nella prima scuola d’Italia che sperimenta la “bolla” per gli studenti: “Da noi didattica in presenza e zero contagi” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Grazie alla ‘bolla’ non abbiamo avuto nessun contagio a scuola Non escludiamo che questo modello possa essere usato anche in futuro”. Il Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo, in provincia di Lecco, è la prima scuola d’Italia ad aver sperimentato una “bolla” per i suoi studenti. Il 30 novembre i ragazzi hanno effettuato il tampone e per tre settimane hanno vissuto all’interno della struttura scolastica. Un’idea nata dall’esperienza dei mesi trascorsi. “Normalmente i nostri ragazzi vivono qui dal lunedì al venerdì e tornano a casa nei fine settimana – spiega il presidente del Cfpa Marco Galbiati – ma abbiamo avuto diversi casi al rientro dopo i weekend che ci costringevano a mettere gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Grazie alla ‘’ non abbiamo avuto nessuno aNon escludiamo che questo modello possa essere usato anche in futuro”. Il Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo, in provincia di, è laad averto una “” per i suoi. Il 30 novembre i ragazzi hanno effettuato il tampone e per tre settimane hanno vissuto all’interno della struttura scolastica. Un’idea nata dall’esperienza dei mesi trascorsi. “Normalmente i nostri ragazzi vivono qui dal lunedì al venerdì e tornano a casa nei fine settimana – spiega il presidente del Cfpa Marco Galbiati – ma abbiamo avuto diversi casi al rientro dopo i weekend che ci costringevano a mettere gli ...

LECCO - Prima vittoria stagionale per il Lecco Calcio a 5. Nell'11ª giornata di andata del girone A di Serie B i ragazzi di mister Parrilla espugnano il campo del quotato Elledi Fossano per 4-2 e si p ...

Il Lecco si beve la Pro Vercelli in casa

I blucelesti vincono 2-0 grazie alle reti di Capogna e Iocolano, con gli auguri della tifoseria per il compleanno numero 108 del club ...

