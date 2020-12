Leao segna il gol più veloce della storia della Serie A | 6 secondi

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo 6e 25 centesimihato il gol piùal Mapei Stadium di Sassuolo. Ha superato ogni record. Calcio d’inizio, verticalizzazione di Brahim Diaz ela infila sul primo palo di Consigli. Un’azione, rapidissima, che porta il Milan in vantaggio. Ma non solo, perché quello del portoghese L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

tancredipalmeri : RECORD: Rafael Leao segna il gol PIÙ VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A CON 6.4 SECONDI!! Batte il record di Paolo… - 8Mik2 : 6 secondi e 76 centesimi: #Leao record! #weareacmilan ???? #Milan #SassuoloMilan - NandoPiscopo1 : @footballmilan Che volevi scamacca come punta a gennaio Segna leao e sali sul carro Nulla di nuovo ?? - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: INCREDIBILE, MILAN SUBITO IN VANTAGGIO! LEAO SEGNA DOPO 8 SECONDI!! #SassuoloMilan - Moon13_me : RT @sportface2016: #SassuoloMilan, #Leao segna il gol più veloce della storia della #SerieA: le reazioni social -

Leao guida un podio per il resto tutto italiano. Al terzo posto infatti c'è Marco Branca, che il 10 gennaio 1993, con la maglia dell'Udinese, impiegò 9"1 per segnare alla Fiorentina in una gara che i ...Record d'Italia e dei 5 campionati top d'Europa del 20/12/2020 alle 15:30 Rafael Leao entra nella storia della Serie A: 6 secondi e 76 centesimi, questo quanto ci ha messo il Milan a segnare contro ...