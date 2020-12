Leao: “Il gol così veloce? L’avevamo preparato, cerchiamo sempre di giocare in avanti” (Di domenica 20 dicembre 2020) Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A, andando a segno dopo 6 secondi. La sua rete ha contribuito al successo del Milan per 2-1 contro il Sassuolo. Queste le parole dell’attaccante ai microfoni di Sky dopo la partita: “Noi siamo il Milan quindi anche questa partita era importante perché abbiamo perso dei punti nelle ultime due gare. Dobbiamo entrare più forte possibile per fare gol prima possibile. L’avevamo preparata, cerchiamo sempre di giocare in avanti. Abbiamo fatto gol e sono felice per la squadra che ha fatto un ottimo lavoro“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Rafaelha segnato il gol piùnella storia della Serie A, andando a segno dopo 6 secondi. La sua rete ha contribuito al successo del Milan per 2-1 contro il Sassuolo. Queste le parole dell’attaccante ai microfoni di Sky dopo la partita: “Noi siamo il Milan quindi anche questa partita era importante perché abbiamo perso dei punti nelle ultime due gare. Dobbiamo entrare più forte possibile per fare gol prima possibile.preparata,diin. Abbiamo fatto gol e sono felice per la squadra che ha fatto un ottimo lavoro“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - AntoVitiello : 8 secondi per il gol, si sblocca #Leao #SassuoloMilan - tancredipalmeri : RECORD: Rafael Leao segna il gol PIÙ VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A CON 6.4 SECONDI!! Batte il record di Paolo… - MaxPastis : Record calcio milanese di questa stagione: 1.15 partite con almeno 2 gol del Milan 2. Milan Imbattuto in Serie A; 3… - battitomilan7 : @Claudio69_ Giocata da grande giocatore . mi ha fatto arrabbiare quando non la passata a Leao .era gol sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Leao gol Leao gol da record in Serie A, segna dopo 6 secondi in Sassuolo-Milan Sport Fanpage Gol Leao – È il più veloce in Europa, 3° al mondo

La rete di Leao è la più veloce in Italia e in Europa, al mondo invece è il terzo in classifica. Ecco chi sono al primo e secondo posto.

Sassuolo-Milan 1-2: Leao, gol da record in 6 secondi. Inter-Spezia 2-1: Conte c'è

Pioli è ancora primo con la rete lampo del portoghese (il centro più veloce nella storia della Serie A) e quella di Saelemaekers. Hakimi e Lukaku tengono i nerazzurri in scia, vince anche il Benevento ...

La rete di Leao è la più veloce in Italia e in Europa, al mondo invece è il terzo in classifica. Ecco chi sono al primo e secondo posto.Pioli è ancora primo con la rete lampo del portoghese (il centro più veloce nella storia della Serie A) e quella di Saelemaekers. Hakimi e Lukaku tengono i nerazzurri in scia, vince anche il Benevento ...