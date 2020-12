Leao, gol più veloce della storia della Serie A: 6''76 per battere il record di Poggi (Di domenica 20 dicembre 2020) Pronti via e subito gol per il Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo soli 6 secondi e 76 centesimi di gioco Leao ha portato in vantaggio i rossoneri in una partita della tredicesima giornata ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 20 dicembre 2020) Pronti via e subito gol per il Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo soli 6 secondi e 76 centesimi di giocoha portato in vantaggio i rossoneri in una partitatredicesima giornata ...

AntoVitiello : 8 secondi per il gol, si sblocca #Leao #SassuoloMilan - tancredipalmeri : RECORD: Rafael Leao segna il gol PIÙ VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A CON 6.4 SECONDI!! Batte il record di Paolo… - SerieA : Incredibile al Mapei Stadium! Il @acmilan trova la via del gol dopo pochissimi secondi dal fischio di inizio con Le… - clikservernet : Leao, più veloce della luce: in gol dopo 6 secondi. È il nuovo record - Noovyis : (Leao, più veloce della luce: in gol dopo 6 secondi. È il nuovo record) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Leao gol Leao gol da record in Serie A, segna dopo 6 secondi in Sassuolo-Milan Sport Fanpage Leao nella storia della Serie A: segna dopo 6"20, record. Battuto Poggi

Rafael Leao nella storia della Serie A in Sassuolo-Milan: l'attaccante del Milan ha segnato il gol più veloce nel massimo campionato italiano. Sono bastati solamente 6"20 ...

Rafael Leao nella storia: è suo il gol più veloce in Serie A

L'attaccante del Milan Rafael Leao ci ha messo solo 6 secondi e 76 centesimi per sbloccare il match contro il Sassuolo. Ecco la classifica con tutti i gol più veloci della storia della Serie A ...

Rafael Leao nella storia della Serie A in Sassuolo-Milan: l'attaccante del Milan ha segnato il gol più veloce nel massimo campionato italiano. Sono bastati solamente 6"20 ...L'attaccante del Milan Rafael Leao ci ha messo solo 6 secondi e 76 centesimi per sbloccare il match contro il Sassuolo. Ecco la classifica con tutti i gol più veloci della storia della Serie A ...