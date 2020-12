Leao batte Poggi: suo il gol più veloce della Serie A! (Di domenica 20 dicembre 2020) Le prime voci riportano di uno schema provato segretamente in allenamento da settimane; si aspettava solo l'avversario giusto. E Pioli , il Milan e Leao l'avversario giusto lo hanno trovato nel ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 dicembre 2020) Le prime voci riportano di uno schema provato segretamente in allenamento da settimane; si aspettava solo l'avversario giusto. E Pioli , il Milan el'avversario giusto lo hanno trovato nel ...

tancredipalmeri : RECORD: Rafael Leao segna il gol PIÙ VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A CON 6.4 SECONDI!! Batte il record di Paolo… - itsnotMalta : RT @ZZiliani: @hwarangnick Non sono d’accordo. Chalanoglu parte subito in quarta verso la porta (non lo fa mai nessuno sui calci d’avvio) e… - sportli26181512 : Leao, la rete al Sassuolo batte un altro record: è il gol più veloce dei top 5 campionati europei: Senza parole. La… - mariocaruso90 : Rafael Leão che batte il record di Paolo Poggi per il gol più veloce della Serie A dovrebbe segnare la sconfitta de… - sportli26181512 : Leao batte Poggi: suo il gol più veloce della #SerieA!: Sassuolo-Milan, l'attaccante rossonero finalizza uno schema… -