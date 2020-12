Le tre cessioni che ha in mente l’Inter per De Paul (Di domenica 20 dicembre 2020) l’Inter vuole De Paul, ma l’Udinese spara alto: per acquistarlo servirà un tris di cessioni per finanziare l’acquisto dell’argentino Il primo obiettivo di mercato dell’Inter per gennaio è Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è il tassello perfetto da incastrare nel mosaico tattico di Conte. L’argentino aggiungerebbe qualità alla mediana e rappresenterebbe il perfetto sostituto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 dicembre 2020)vuole De, ma l’Udinese spara alto: per acquistarlo servirà un tris diper finanziare l’acquisto dell’argentino Il primo obiettivo di mercato delper gennaio è Rodrigo De. Il centrocampista dell’Udinese è il tassello perfetto da incastrare nel mosaico tattico di Conte. L’argentino aggiungerebbe qualità alla mediana e rappresenterebbe il perfetto sostituto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Nerazzurrisiamo : La strategia dei nerazzurri per la prossima finestra di mercato - - #Inter #Calciomercato #nerazzurrisiamonoi… - marcomassaro81 : Pepe, Leao, Osimhen con tre cessioni hanno realizzato più di 120mln...di quanto stava in rosso la 4ª squadra di Lig… - gianfra_valenti : E' ingiusto prendersela con #Ronaldo o #Morata. Alla Juve mancano una quarta punta e un centrocampista, al momento… - nonlapasso : @Roxas_223 In estate possono accordarsi con uno scambio. Il tipo che parlava di Pogba da prima dice che lui ha noti… - infoitsport : Calciomercato Inter, tre cessioni per un big | La strategia di Marotta -

Ultime Notizie dalla rete : tre cessioni UFFICIALE - Brindisi scatenato: annunciati cinque nuovi arrivi e tre cessioni ad altri tre club del Girone H Tutto Serie D Spaccio tra giovanissimi

Gli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia hanno documentate più di 100 cessioni di stupefacenti: tre minori denunciati, molti i segnalati alla Prefettura ...

Alberto Genovese, nuove accuse: spunta una quarta vittima di violenza

«Sono quasi certa che facendomela passare per cocaina, qualcuno, penso Alberto, mi ha fatto assumere qualche altra sostanza che mi ha stordita. Di quelle ore in cui ero come ...

Gli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia hanno documentate più di 100 cessioni di stupefacenti: tre minori denunciati, molti i segnalati alla Prefettura ...«Sono quasi certa che facendomela passare per cocaina, qualcuno, penso Alberto, mi ha fatto assumere qualche altra sostanza che mi ha stordita. Di quelle ore in cui ero come ...