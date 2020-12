Le sfide di Biden nel Mediterraneo: ecco cosa rischia l’Italia (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Mediterraneo resta il grande punto interrogativo della strategia degli Stati Uniti. Negli ultimi decenni, il Mediterraneo è stato visto sostanzialmente come uno specchio d’acqua gestito da Washington attraverso le proprie forze e quelle degli alleati. Erano le forze Usa e quelle dei partner Nato (e non) a permettere all’America di controllare le due porte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilresta il grande punto interrogativo della strategia degli Stati Uniti. Negli ultimi decenni, ilè stato visto sostanzialmente come uno specchio d’acqua gestito da Washington attraverso le proprie forze e quelle degli alleati. Erano le forze Usa e quelle dei partner Nato (e non) a permettere all’America di controllare le due porte InsideOver.

