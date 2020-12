Le parole della figlia di Mariangela Zaffino sui cinque lupi cecoslovacchi (Di domenica 20 dicembre 2020) “Mia madre era abituata a stare con loro”. Queste le parole della figlia 48enne della donna sbranata dai cinque lupi cecoslovacchi. La figlia della donna sbranata dai cani: “Mai stati così aggressivi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) “Mia madre era abituata a stare con loro”. Queste le48ennedonna sbranata dai. Ladonna sbranata dai cani: “Mai stati così aggressivi” su Notizie.it.

AzzolinaLucia : Addio a Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz. Il suo racconto, anche nelle scuole, ha insegnato… - MonicaCirinna : Con le sue parole e il suo coraggio, Nedo #Fiano è stato esempio, e ha tenuto viva la memoria dell’orrore della… - Parpiglia : #GFVIP se le parole di #nardi fossero oggetto di querela da parte della #Ruta , sarebbero tradotte in uno o più reati. Sia chiaro. - StefaniaNonno : RT @vditrapani: 'Chi viene in Calabria' per girare film, fiction e documentari sulla #ndrangheta 'non è il benvenuto'. Lo ha detto il presi… - MicVabbe : Sblocco questo muso qui mentre la guardava e le parole della canzone sotto erano “io sento una missione e ti giuro… -