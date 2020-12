Le migliori canzoni heavy metal per festeggiare il Natale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dimenticatevi l’immagine collettiva dell’come genere duro e crudo. Perchè anche ihead più incalliti, quelli che non si smuovono lungo i loro binari dilo, festeggiano il. Certo, non lo fanno utilizzando suoni leggeri e fiabeschi, ma lo fanno a loro modo, puntando sulla distorsione e la potenza sonica. Di seguito riportiamo le 10da ascoltare durante le festività natalizie. Quali sono ledi? Dio with Tony Iommi – ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’ Iniziamo con due pesi massimi della musica dura, Ronnie James Dio e Toni Iommi. I due festeggiano a loro modo ...